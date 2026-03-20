Guida in retromarcia e la polizia gli ritira la patente in Florida | È rotta sto andando a ripararla

Un uomo in Florida è stato fermato dalla polizia mentre guidava in retromarcia su una strada trafficata. Durante il controllo, ha affermato che la sua auto era rotta e che si stava dirigendo a ripararla. Gli agenti hanno deciso di ritirargli la patente, e l'uomo è stato successivamente arrestato. La scena è stata ripresa e diffusa sui social.

Un uomo in Florida è stato arrestato dopo essere stato ripreso mentre guidava in retromarcia su una strada trafficata. Per essere rilasciato ha pagato una cauzione di mille dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Klaebo è disperato, alle Olimpiadi la connessione a internet è pessima: “Pagherei per ripararla”Il campione norvegese può diventare l'atleta più titolato della storia delle Olimpiadi Invernali, ma prima deve risolvere un problema che lo... Andreas Muller sbotta: “Sono gay e sto con Veronica Peparini per soldi”. La provocazione contro gli hatersIl ballerino e vincitore di Amici affida a Instagram uno sfogo al vetriolo, rispondendo con sarcasmo alle critiche sull'età di Veronica Peparini: "Se... Una raccolta di contenuti su Guida in retromarcia e la polizia gli... Temi più discussi: Ladri in fuga: banditi evitano il controllo e investono in retromarcia un carabiniere; Lamborghini, profitti 2025 colpiti da dazi Usa e retromarcia su EV Da Reuters; Gb fa retromarcia su IA e diritto d'autore dopo la rivolta dei musicisti; Ferroni (Wwf): La retromarcia della Ue sui pesticidi. Come viene valutata la manovra di retromarciala visibilità disponibile al conducente durante la manovra; la presenza di specchietti retrovisori o telecamere e il loro corretto utilizzo; la velocità e la cautela dimostrata nel movimento; la ... facile.it Investe la nonna in retromarcia e la uccide: Gabriella Ojes muore a 79 anni. La nipote 24enne sotto chocInveste e uccide la nonna mentre parcheggia l'auto. Alla guida una ragazza di 24 anni, che non si è accorta della donna, rimasta schiacciata tra due auto, la sua Fiat Punto e una Bm2. La vittima, 79 ... ilmessaggero.it Tragedia in montagna, perde la vita un'aspirante guida alpina. - facebook.com facebook Crollo di pietre su alpinisti, muore su Monte Bianco aspirante guida x.com