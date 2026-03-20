Il ministero dell’Intelligence iraniano ha dichiarato che continuerà a operare per creare insicurezza tra i nemici e garantire sicurezza ai cittadini iraniani. Mojtaba ha affermato che il piano riguarda anche la zona di Hormuz e che un campione di lotta è stato recentemente giustiziato a Teheran. La comunicazione si concentra sulla strategia del ministero e sulle azioni intraprese contro avversari percepiti.

TEHERAN – “Il Ministero dell’Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani”. Lo si legge in un messaggio attribuito alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, in cui ha espresso le sue condoglianze al presidente Masoud Pezeshkian “per il martirio del ministro dell’Intelligence Esmaeil Khatib”. Meloni e Tajani precisano che non ci sarà alcun intervento militare. Teheran minaccia: “Chi aiuta gli Usa a riaprire Hormuz sarà complice dell’aggressione”. Vola il prezzo del petrolio, con la guerra che infiamma il Golfo e i missili sulle raffinerie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Mojtaba: “Creare insicurezza nei nostri nemici”. Il piano per Hormuz. Giustiziato da Teheran un campione di lotta

Articoli correlati

Bbc: “In Iran giustiziato anche un giovane campione di lotta libera”Tra le tre persone giustiziate ieri dal regime iraniano c’era anche lo sportivo Saleh Mohammadi, 19 anni, membro della nazionale iraniana di lotta...

Trump: «Altri Paesi inviino navi da guerra per la sicurezza di Hormuz». Teheran: «Lo Stretto è chiuso solo ai nemici e loro alleati»E Teheran minaccia di distruggere «le infrastrutture petrolifere americane in Medio Oriente»

Approfondimenti e contenuti su Guerra in Iran Mojtaba Creare...

Temi più discussi: Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Iran, Khamenei è ferito e si nasconde: la sorte della Guida Suprema è un mistero; Attaccato l'impianto energetico di South Pars in Iran; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran.

Guerra, Katz: Ucciso il ministro dell’Intelligence iraniana. Giustiziato in Iran un cittadino svedese, italiani in fuga dal Bahrein con pullman. Aeroporto colpito da ...La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase di escalation e coinvolge sempre più capitali del Medio Oriente. Nella notte missili iraniani hanno ... thesocialpost.it

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei sarebbe ferito ma vivo. E si scatena la lotta fra Pasdaran e Clero per la nuova Guida supremaI servizi segreti israeliani, riportati dai media di Gerusalemme, sono convinti che Mojtaba Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei e possibile successore del padre nella carica di Guida Suprema irani ... firenzepost.it

La Svezia ha reso noto che l'Iran ha giustiziato un cittadino svedese, che era stato arrestato dalle autorità di Teheran nel giugno 2025. "È con sgomento che ho appreso della notizia dell'esecuzione di un cittadino svedese avvenuta oggi in Iran", ha dichiar - facebook.com facebook

L’uomo era stato arrestato dal regime di Teheran nel giugno del 2025 con l’accusa di spionaggio nei confronti di Israele x.com