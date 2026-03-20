La guerra in Iran ha portato al blocco dello stretto di Hormuz, creando problemi non solo nell’approvvigionamento di petrolio ma anche per alcune case automobilistiche orientali. Le restrizioni nel transito marittimo stanno influenzando le operazioni di produzione e distribuzione di diversi marchi, con effetti che si fanno sentire su scala mondiale. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

Obiettivi politici e militari, oltre agli scontati quanto numerosi effetti collaterali legati a doppio filo con il conflitto in Medio Oriente. Fra le criticità registrate in seguito all'attacco all'Iran effettuato il 28 febbraio scorso degli Stati Uniti e da Israele (con ripercussioni anche nei territori circostanti) si registra anche il momentaneo blocco dell'export automobilistico patito in maniera significativa da alcuni Paesi asiatici come la Cina, l'India, la Corea e il Giappone. Esportazioni per miliardi di dollari, ferme o fortemente rallentate per i possibili attacchi da parte di Teheran ai mercantili in transito sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guerra in Iran: blocco Hormuz, problemi anche per le case auto orientali

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