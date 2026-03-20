Guerra del Golfo Netanyahu | Israele sta vincendo l’Iran è annientato – La diretta

Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo, il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele sta vincendo e che l’Iran è annientato. L’Europa, nel frattempo, ha confermato di non voler inviare missioni militari nello Stretto di Hormuz. La situazione coinvolge Usa, Israele e Iran, con comunicazioni ufficiali che definiscono lo stato attuale del conflitto.

Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Israele torna a bombardare nella notte Teheran mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a rispondere agli attacchi dell’Iran. Il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana per una foto con il governatore di Dubai. Intanto Netanyahu dice che Israele sta vincendo e che l’Iran è stato «annientato». Benjamin Netanyahu ha affermato giovedì che l’Iran è sull’orlo della «decimazione», quasi tre settimane dopo l’inizio di una guerra che ha fatto impennare i prezzi degli idrocarburi. 🔗 Leggi su Open.online

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