Guerra del gas colpo su colpo E incognita marines sull’Iran

Ieri, i missili iraniani hanno colpito il complesso energetico di Ras Laffan in Qatar, mentre negli Stati Uniti si discuteva di un possibile intervento militare marines in Iran. La situazione si evolve con continui attacchi e tensioni tra le parti coinvolte, senza annunci ufficiali di negoziati o de-escalation. La regione rimane in uno stato di allerta e incertezza sulle prossime mosse.

A macchia d'olio Lo sbarco di truppe Usa non è una semplice ipotesi, è un piano che metteranno in atto. In questo momento non sembra che qualcuno nel mondo abbia il coraggio di fermarli Farid A macchia d'olio Lo sbarco di truppe Usa non è una semplice ipotesi, è un piano che metteranno in atto. In questo momento non sembra che qualcuno nel mondo abbia il coraggio di fermarli Farid La giornata di ieri si è aperta con la notizia di missili iraniani che hanno colpito il complesso energetico di Ras Laffan in Qatar, poco prima che il presidente americano, Donald Trump, intimasse all’Iran di cessare gli attacchi contro gli impianti petroliferi e del gas qatarini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Questa @matteorenzi è un’idiozia pura e semplice. La guerra in Iran sta aiutando Putin sia per la rimozione delle sanzioni, sia per il prezzo del petrolio e del gas e di conseguenza aiuta Trump e il tuo amico Kushner a imporre una capitolazione dell’Ucraina. N x.com