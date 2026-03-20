Gli scienziati hanno identificato un picco anomalo di platino nel nucleo di ghiaccio della Groenlandia, risalente a circa 12.000 anni fa. La scoperta è stata fatta analizzando campioni prelevati dalla calotta glaciale, mentre i vulcani islandesi vengono considerati possibili fonti di questa traccia di metallo. La ricerca si concentra sull'interpretazione di questi dati senza formulare ipotesi sulle cause.

Nel profondo della calotta glaciale della Groenlandia, gli scienziati hanno individuato un insolito picco di platino in un nucleo di ghiaccio risalente a circa 12.800 anni fa. Per anni, questa anomalia chimica ha alimentato il dibattito: molti ritenevano che fosse la prova di un impatto di meteorite o cometa. Nuovi studi, tuttavia, suggeriscono una spiegazione più terrestre: il picco di platino potrebbe derivare da una grande eruzione vulcanica, probabilmente in Islanda. Il periodo del picco coincide con l’inizio dei Younger Dryas, un improvviso raffreddamento globale durato da circa 12.870 a 11.700 anni fa. Durante questa fase, le temperature dell’emisfero settentrionale sono precipitate, mentre la Terra stava uscendo dall’ultima era glaciale. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Groenlandia, il mistero del platino: i vulcani islandesi dietro i Younger Dryas

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