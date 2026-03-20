Durante un incontro privato in un camerino di La7, il procuratore Nicola Gratteri e il giornalista Alessandro Sallusti hanno avuto uno scambio che ha suscitato una discussione pubblica. La polemica si è sviluppata a seguito di questo confronto tra i due, attirando l’attenzione sui rapporti tra figure istituzionali e rappresentanti dell’informazione. La vicenda ha fatto discutere nel mondo dei media e delle istituzioni.

Un incontro privato in un camerino di La7 ha generato una polemica pubblica tra il procuratore Nicola Gratteri e il giornalista Alessandro Sallusti. Il cuore della questione non è solo la stretta di mano mancata, ma l’uso di termini offensivi attribuiti a uno dei due protagonisti. Mentre il magistrato ammette di aver rifiutato il saluto per motivi personali legati a precedenti offese, nega categoricamente di aver usato parole volgari come mascalzone. L’episodio si è svolto circa un mese prima della data odierna, durante le preparazioni alla trasmissione DiMartedì. I fatti riportati evidenziano un conflitto su come gestire i rapporti umani e professionali nel contesto calabrese, dove il valore dei gesti assume un peso specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gratteri contro Sallusti: la polemica per la stretta

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