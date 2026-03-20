Grande Fratello Vip quanto percepisce Selvaggia Lucarelli? Svelato l’importante cachet

Selvaggia Lucarelli è entrata come opinionista nel nuovo Grande Fratello Vip, che è iniziato da pochi giorni. La sua partecipazione ha suscitato interesse e si è parlato anche del cachet che percepisce per questa presenza nel reality. La cifra esatta di quanto riceve non è stata ancora ufficialmente confermata.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da alcuni giorni. Questa edizione vede Selvaggia Lucarelli come opinionista del reality show più famoso delle reti Mediaset. La giornalista è finita al centro dell'attenzione in queste ore dopo che è stato rivelato l'importante cachet che percepirebbe per fare da opinionista nel programma. Secondo il portale Fanpage, per convincere la donna ad accettare il ruolo di commentatrice del Grande Fratello Vip le sarebbe stato offerto quanto guadagna in dieci anni a Ballando con le stelle. Libero ha tradotto tale indiscrezione in una cifra di circa 35 mila euro a puntata. Si tratta di una voce e non di dati ufficiali che circola sul nome di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, quanto percepisce Selvaggia Lucarelli? Svelato l’importante cachet Articoli correlati Grande Fratello Vip, quando percepisce Alessandra Mussolini? Svelato l’impressionante cachetAlessandra Mussolini è tra le concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, partito lo scorso 17 marzo sui teleschermi di Canale 5 con la... Grande Fratello VIP 2026: il clamoroso cachet di Selvaggia LucarelliIl Grande Fratello VIP riparte martedì 17 Marzo 2026 e Selvaggia Lucarelli sarà opinionista insieme a Cesara Buonamici. Approfondimenti e contenuti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Cachet Grande Fratello Vip 2026: quanto guadagnano Ilary Blasi, i concorrenti e le opinioniste, le presunte cifre; Grande Fratello Vip, quanto guadagnano davvero i concorrenti: dai cachet di Ilary Blasi ai vipponi da 1.000 euro a settimana; GFVip 8: quanto guadagna Alessandra Mussolini, cifra esagerata (anche se eliminata); Grande Fratello Vip, quanto guadagnano (davvero) i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi, stipendi da 1.000 euro a settimana. Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026?| Cachet da record, più di Ilary BlasiSarebbe un cachet da record quello di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026: ecco quanto guadagna secondo le indiscrezioni ... ilsussidiario.net Grande Fratello Vip, quanto guadagnano davvero i concorrenti: dai cachet di Ilary Blasi ai vipponi da 1.000 euro a settimanaTorna il Grande Fratello Vip e, oltre al cast e alle dinamiche della Casa, c’è un tema che ogni anno accende la curiosità: quanto si guadagna davvero partecipando al reality ... ilmessaggero.it Ragazzi, stasera torna Grande Fratello VIP! Chi di voi lo guarderà Personalmente non vedo l’ora di scoprire cosa succederà nella casa… Tra colpi di scena, litigate e momenti esilaranti, sarà sicuramente una serata piena di emozioni. Dai, fatemi saper - facebook.com facebook La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com