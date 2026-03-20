Grande Fratello Vip quanto guadagnano i concorrenti | il cachet di Ilary Blasi

Il Grande Fratello VIP è tornato in onda e vede la conduzione di Ilary Blasi. I concorrenti del reality ricevono un compenso per la partecipazione, anche se le cifre esatte non sono state rese ufficiali. La trasmissione è ripartita dopo un periodo di difficoltà e continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.

Il Grande Fratello VIP è tornato, nonostante gli ultimi anni non siano stati facilissimi per il reality più famoso d’Italia. Alla conduzione è tornata Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alfonso Signorini, riscaldando il cuore di moltissimi fan. Il format è il solito ma, nonostante i tanti anni di messa in onda, ci sono ancora un bel po’ di curiosità che il pubblico non conosce. In cima alla lista: quanto vengono pagati i concorrenti? Quanto vale una settimana al Grande Fratello Vip. Mediaset non svela le cifre che riserva ai vari protagonisti all’interno della Casa di Cinecittà. Ciò non vuol dire, però, che alcune informazioni non siano trapelate attraverso i concorrenti nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti: il cachet di Ilary Blasi Articoli correlati GF Vip, cachet stellari per Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Cesara Buonamici. Quanto guadagnano i concorrentiCon il ritorno del Grande Fratello Vip, l’attenzione del pubblico non si concentra soltanto sulle dinamiche della Casa o sui nuovi concorrenti, ma... GF Vip, quanto guadagnano davvero i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponiCon il ritorno del GF Vip su Canale 5, torna puntuale anche una delle curiosità più discusse dal pubblico: quanto guadagnano davvero i protagonisti... PRENDE 350 000€ ANCHE SE ESCE! Lo scandalo Cachet di Alessandra Mussolini fa infuriare il web Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, quanto guadagnano davvero i concorrenti: dai cachet di Ilary Blasi ai vipponi da 1.000 euro a settimana; Cachet Grande Fratello Vip 2026: quanto guadagnano Ilary Blasi, i concorrenti e le opinioniste, le presunte cifre; Grande Fratello Vip, quanto guadagnano (davvero) i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi, stipendi da 1.000 euro a settimana; GFVip 8: quanto guadagna Alessandra Mussolini, cifra esagerata (anche se eliminata). Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo staseraOggi venerdì 20 marzo 2026 va in scena la seconda diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, chiamata a scongiurare il flop d’ascolti: i sondaggi ... libero.it Quanto dura il Grande Fratello Vip: il mistero delle 6 settimaneQuanto dura il Grande Fratello Vip? Il reality è finalmente tornato, condotto da Ilary Blasi, ma i misteri intorno alla sua durata sono già tanti. Se i due appuntamenti settimanali sono già stati ... dilei.it Colpo di scena al Grande Fratello Vip, è proprio lei a salutare tutti e aprire la porta rossa - facebook.com facebook La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com