Nel corso delle prime fasi del Grande Fratello VIP, Paola Caruso si è mostrata in lacrime mentre parlava del rapporto con il figlio. La concorrente ha condiviso alcuni dettagli della sua vita privata, toccando temi personali e difficili. La sua rivelazione ha suscitato molta attenzione tra gli altri partecipanti e nel pubblico. La situazione ha portato a un momento emotivamente intenso in diretta.

Il Grande fratello vip è partito da qualche giorno ed i protagonisti di questa edizione hanno iniziato a raccontare le proprie storie. Nel corso delle ultime ore a finire al centro dell'attenzione è stata Paola Caruso, la quale ha rivelato ad alcune compagne d'avventura i motivi che l'hanno spinta a prendere parte al Grande Fratello vip. Paola Caruso ha dichiarato queste parole, parlando con Antonella Elia ed Alessandra Mussolini: "A maggio devo andare in America per operarlo di nuovo. Adesso devo stare qua perché devo guadagnare. Che devo fare? Devo andare a rubare?", facendo riferimento ai problemi di salute del figlio Michele, resi pubblici nel corso di varie ospitate in televisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Paola Caruso in lacrime: la rivelazione drammatica sul figlio

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Ragazzi, non voglio deludere nessuno ma Paola Caruso può mantenere questo tono di voce PER SEMPRE x.com