Nel reality Grande Fratello Vip, si sono spesso verificati flirt tra i concorrenti. Questa volta si parla di un possibile interesse tra Lucia e Nicolò Brigante, che però ha rifiutato le avances. Nicolò ha dichiarato di non essere interessato a sviluppare un rapporto con Lucia. La scena si è svolta all’interno della casa, dove i due hanno avuto un confronto diretto.

In ogni edizione del Grande Fratello Vip si sono sempre formate delle coppie, potrebbe scattare la scintilla tra Lucia Ilardo e Nicolò Brigante? A pochi giorni dalla sua partecipazione al reality la gieffina, ancora single dopo la rottura con Rosario Guglielmi, si è detta pronta emotivamente a mettersi in gioco se uno dei concorrenti avrebbe catturato la sua attenzione. In molti hanno notato che ha già provato ad avvicinarsi all'ex tronista di Uomini e Donne. Come ha reagito lui? Al momento non sembra provare lo stesso interesse nei suoi confronti. Ieri sera nella casa più spiata dagli italiani la gieffina si è seduta di fronte al suo compagno di avventura, lui però le ha chiaramente rifilato un due di picche. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, flirt tra Lucia e Nicolò Brigante? Lui la rifiuta: “Non sono interessato”

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