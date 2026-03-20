GP Cina Felicioni e Scontenti | chi ride e chi soffre dopo Shanghai

Dopo il Gran Premio di Cina di Formula 1, Beatrice Frangione e Luca Preti hanno analizzato i protagonisti del weekend, distinguendo tra chi ha celebrato e chi invece si è mostrato insoddisfatto. La gara di Shanghai ha portato diverse emozioni tra i piloti e gli addetti ai lavori, con alcune squadre che hanno ottenuto risultati positivi e altre meno soddisfacenti.

Ultra Conero 2026 ESCLUSIVA Run2U. Porto Recanati: “vigilia gara” coi campioni dell’ultramaratona Dopo il GP della Cina di Formula 1, Beatrice Frangione e Luca Preti stilano la lista dei Felicioni e degli Scontenti del weekend. Si parte dal felicione più prevedibile, ma anche dall’unico che si è lasciato andare alle lacrime, fino ad arrivare ai due più scontenti di tutti: non per colpa loro, ma perché sono i piloti che in questo momento stanno soffrendo di più. MotoGP, Acosta svetta in Brasile su pista umida. Bezzecchi risale nel finale delle FP1 Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere all’Autódromo Internacional de Goiânia, in Brasile, seconda tappa del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP Cina, Felicioni e Scontenti: chi ride e chi soffre dopo Shanghai Articoli correlati Leggi anche: F1 2026: Felicioni e Scontenti prima di Melbourne! Chi sorride e chi è già in crisi? Leggi anche: F1 GP Australia: Felicioni & Scontenti dopo la prima gara GP Cina, Felicioni e Scontenti: chi ride e chi soffre dopo Shanghai Aggiornamenti e notizie su GP Cina Felicioni e Scontenti chi ride... Discussioni sull' argomento Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop Antonelli; Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & Maglienti. F1 | GP Cina, Libere 1: Norris precede Leclerc [RISULTATI]GP Cina – La prima e unica sessione di prove libere di questo Gran Premio della Cina, è giunta al termine. Causa Sprint Race infatti, i piloti non avranno più libere per il resto del weekend. Dopo ... f1grandprix.motorionline.com F1, Gp Cina: trionfa Kimi Antonelli. È il primo italiano dopo 20 anni. Hamilton terzoLeggi su Sky TG24 l'articolo F1, Gp Cina: trionfa Kimi Antonelli. È il primo italiano dopo 20 anni. Hamilton terzo ... tg24.sky.it Per tutelare gli agricoltori, la Cina non ha vietato solo l'export di carburanti, ma anche di fertilizzanti. Pechino è molto esposta alla crisi nel golfo Persico perché gran parte delle sue forniture di petrolio e zolfo passano per lo stretto di Hormuz. x.com Buongiorno a tutti da Antonio direttamente dalla Cina... Loredana - facebook.com facebook