Google Maps introdurrà una nuova funzione che mostra le strade in 3D, offrendo agli utenti una visualizzazione più realistica delle mappe. Questa novità riguarda tutti coloro che utilizzano l’app per trovare destinazioni e organizzare i propri spostamenti, migliorando l’esperienza di navigazione e offrendo dettagli più precisi sui percorsi. La modifica interesserà oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo.

Google Maps sta per cambiare radicalmente il modo in cui oltre 2 miliardi di persone nel mondo cercano destinazioni e pianificano i loro spostamenti. Il colosso di Mountain View ha annunciato giovedì una delle più significative trasformazioni del servizio dalla sua nascita, avvenuta oltre vent’anni fa. Al centro di questa rivoluzione c’è Gemini, la tecnologia di intelligenza artificiale di Google, che promette di rendere la navigazione più intuitiva, conversazionale e visivamente immersiva. La novità più rilevante si chiama Ask Maps, una funzione che espande le capacità conversazionali introdotte lo scorso novembre portandole a un livello completamente nuovo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google Maps ti mostrerà la strada in 3D: la navigazione che non hai mai visto prima, ecco cosa cambia

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