Golfo Persico | 58 navi iraniane affondate in due giorni

In due giorni, 58 navi iraniane sono state affondate nel Golfo Persico. La notizia è stata resa nota da fonti militari, che hanno confermato il numero di unità coinvolte e le circostanze dell’incidente. La perdita di così tante imbarcazioni rappresenta un episodio senza precedenti nella regione, suscitando grande attenzione tra gli osservatori internazionali.

La situazione geopolitica nel Golfo Persico ha subito una trasformazione radicale nelle ultime settimane, segnata da un evento militare senza precedenti. Durante una cerimonia di premiazione per la squadra di football dell’Accademia Navale a Washington, il presidente Donald Trump ha delineato uno scenario in cui la potenza navale iraniana è stata completamente neutralizzata. Le dichiarazioni indicano che la flotta avversaria non esiste più come forza operativa, con 58 navi affondate in un arco temporale di due giorni. Il messaggio trasmesso è chiaro: gli Stati Uniti stanno gestendo la crisi in modo efficace, impedendo l’acquisizione di armi nucleari da parte del regime iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golfo Persico: 58 navi iraniane affondate in due giorni Articoli correlati Tre navi colpite nello Stretto di Hormuz e a fuoco due petroliere nel Golfo PersicoAlmeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Leggi anche: Usa: Affondate oltre 30 navi iraniane, raid dei bombardieri B-2 contro basi missilistiche sotterranee Çanakkale Boazndan Hürmüz Boazna - Cem GÜRDENZ Aggiornamenti e contenuti dedicati a Golfo Persico Temi più discussi: Guerra in Iran, Us Navy nei guai: non ha dragamine nel Golfo; Celestyal Cruises cancella alcune crociere in Grecia. Navi bloccate nel golfo Persico; Supernave cinese nello Stretto di Hormuz, il nuovo tassello (simbolico e strategico) della crisi; La tassa segreta per bucare lo Stretto di Hormuz. Iran: gli USA inviano migliaia di marines | Almeno 2mila soldati e tre navi da guerra dirette nel GolfoIran, gli USA inviano migliaia di nuovi marines: secondo alcune voci, 2mila soldati e tre navi da guerra raggiungeranno presto il Golfo ... ilsussidiario.net Ventimila marittimi imprigionati nel Golfo PersicoCirca 20mila marittimi sono bloccati nel Golfo Persico per il conflitto nello Stretto di Hormuz. L’Organizzazione Marittima Internazionale denuncia una situazione insostenibile tra attacchi, rischio a ... trasportoeuropa.it Dalla fine di febbraio 2026, in seguito all'escalation militare di Stati Uniti e Israele, il Golfo Persico è diventato il teatro del più massiccio attacco di "spoofing" della recente storia marittima - facebook.com facebook Per tutelare gli agricoltori, la Cina non ha vietato solo l'export di carburanti, ma anche di fertilizzanti. Pechino è molto esposta alla crisi nel golfo Persico perché gran parte delle sue forniture di petrolio e zolfo passano per lo stretto di Hormuz. x.com