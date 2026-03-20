A metà torneo, l’americano Gumberg si mantiene in testa all’Hainan Classic, mentre Francesco Molinari riesce a evitare il taglio. I giocatori del DP World Tour sono ancora in gara e si sfidano sul campo in questa fase centrale dell’evento. La competizione prosegue con ritmo intenso e tanti colpi ancora da giocare.

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’ Hainan Classic (montepremi 2.550 milioni di dollari), giovanissimo evento arrivato appena alla sua seconda edizione organizzato in coabitazione tra Tour Europeo e China Tour. A metà gara continua a comandare Jordan Gumberg. L’americano guida con lo score di -14 (130 colpi) dopo un solido round da -6 e vanta due lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore. In seconda posizione con il punteggio di -12 troviamo infatti lo spagnolo Jorge Campillo, seguito a due colpi di distanza dai sudafricani Thriston Lawrence e Dylan Frittelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, l’americano Gumberg conserva la vetta dell’Hainan Classic a metà gara, Francesco Molinari evita il cut

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