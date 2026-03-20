Gli Stati Uniti pensano di togliere le sanzioni al petrolio dell’Iran per fermare i prezzi del greggio globale

Gli Stati Uniti considerano la possibilità di revocare le sanzioni sul settore petrolifero dell’Iran, con l’obiettivo di stabilizzare i prezzi del greggio a livello globale. La discussione si concentra sulle decisioni politiche e sui negoziati in corso tra le due nazioni, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali. La questione rimane aperta mentre si valutano le implicazioni di questa eventuale mossa.

Qual è il colmo per un embargo? Probabilmente volerlo togliere dopo aver dichiarato guerra al paese embargato. Eppure gli Stati Uniti stano prendendo in considerazione l’ipotesi di allentare alcune sanzioni contro il petrolio iraniano. Ad appena tre settimane dall’attacco a Teheran. L’ipotesi fa parte di una strategia per calmierare il pezzo del greggio. Il segretario al tesoro Usa statunitense Scott Bessent ha infatti spiegato in un’intervista a Fox Business che le sanzioni da revocare sarebbero quelle «sul petrolio iraniano attualmente in mare» Il petrolio dell’Iran. Secondo Bessent l’idea è di utilizzare il petrolio di Teheran contro l’Iran, ovvero per mantenere i prezzi del greggio basso mentre continua la campagna militare. 🔗 Leggi su Open.online

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