Gli Stati Uniti stanno cercando di influenzare le decisioni di Bruxelles riguardo alla legge europea anti-deforestazione, che riguarda le norme sui prodotti come la soia. Le pressioni sono rivolte a modificare o ridimensionare le restrizioni attualmente previste, con l’obiettivo di rendere più facile per i produttori esportare i loro prodotti nel mercato europeo. La situazione riguarda principalmente le questioni commerciali e regolamentari tra le due parti.

Gli Stati Uniti fanno pressioni su Bruxelles per annacquare le regole della legge anti-deforestazione che richiede agli importatori di sette materie prime (caffè, cacao, olio di palma, bovini, soia, legname e gomma) e alcuni prodotti derivati, di dimostrare che le loro catene di approvvigionamento non sono legate alla deforestazione. Europarlamento e Consiglio Ue avevano adottato, a dicembre 2025, la revisione che già semplifica gli obblighi relativi al dovere di diligenza e che era stata chiesta a gran voce dall’industria, rinviando di un anno l’applicazione del regolamento Eudr (European Union Deforestation Regulation). Si tratta, tra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Stati Uniti fanno pressione per indebolire la legge europea anti-deforestazione che non piace ai produttori di soia

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