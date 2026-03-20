Gli anni spezzati il dramma della prima guerra mondiale

Da liberoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

GLI ANNI SPEZZATI  Sky Cinema  ore 23.35 Con  Mel Gibson, Mark Lee  e Bill Kerr. Regia di  Peter Weir Produzione Australia 1981. Durata:  1 ora e 41 minuti. LA TRAMA Gli anni  spezzati    sono quelli   della   gioventù  australiana  mandata a  combattere   per  il  re e  per la patria  nella   prima  guerra  mondiale  e considerata  dagli  inglesi  che se la mandarono   poco  più  che    carne  da macello.  Sulle   rocce  di  Gallipoli   durante  un  dissennato massacro   si   compie  il   destino  di   due "Oz".  PERCHE'  VEDERLO  Perchè  nelle mani  di  Peter Weir   (che    vent'anni   dopo  farà "Truman Show"  e "L'attimo  fuggente"  per gli  americani)  la famosa  strage  ha il  pathos e  le aperture  spettacolari   che   occorrevano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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