GLI ANNI SPEZZATI Sky Cinema ore 23.35 Con Mel Gibson, Mark Lee e Bill Kerr. Regia di Peter Weir Produzione Australia 1981. Durata: 1 ora e 41 minuti. LA TRAMA Gli anni spezzati sono quelli della gioventù australiana mandata a combattere per il re e per la patria nella prima guerra mondiale e considerata dagli inglesi che se la mandarono poco più che carne da macello. Sulle rocce di Gallipoli durante un dissennato massacro si compie il destino di due "Oz". PERCHE' VEDERLO Perchè nelle mani di Peter Weir (che vent'anni dopo farà "Truman Show" e "L'attimo fuggente" per gli americani) la famosa strage ha il pathos e le aperture spettacolari che occorrevano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Gli anni spezzati", il dramma della prima guerra mondiale

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