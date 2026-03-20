Il ministero ha effettuato acquisti di opere d’arte di grande valore, tra cui pezzi di Caravaggio e Antonello da Messina, con investimenti che raggiungono milioni di euro. Tuttavia, ora si apre una fase complessa, poiché trasformare queste opere in semplici icone da esposizione rischia di ridurne il significato. I precedenti indicano che questa strategia può portare a risultati insoddisfacenti. Da un lato, il governo riduce i fondi destinati alla cultura nei Fondi di coesione.

Da una parte il governo svuota il portafogli della cultura nei Fondi di coesione, dall’altra in poco più di un mese il ministro Alessandro Giuli ha comunicato l’acquisto di due capolavori dipinti (l’ Ecce Homo di Antonello da Messina e il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio ) per un totale di circa 42,6 milioni di euro e la disponibilità ad acquistare il Teatro Sannazaro di Napoli – gravemente danneggiato dal rogo del 17 febbraio – mettendo anche “a disposizione dei gestori uno spazio che potrebbe essere anche all’interno di Palazzo Reale, affinché le attività teatrali proseguano”. Di fronte a simili pensieri, parole e opere non c’è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli acquisti milionari del ministero, da Caravaggio ad Antonello da Messina. Ma ora viene il difficile: perché farne icone da sfilata non è il massimo (e lo dicono i precedenti)

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