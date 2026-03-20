Gli ’Abp’ sul palco del ’Ciliegio’
Alle 21.15 nel teatro del Ciliegio si svolge l’ultimo appuntamento della stagione musicale organizzata dal Comune di Monterotondo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con Officine Papage. Gli ’Abp’ saliranno sul palco per un concerto fuori abbonamento, chiudendo così la serie di eventi promossa dall’amministrazione locale e dagli enti partner.
Oggi alle 21.15 nel teatro del Ciliegio la stagione promossa dal Comune di Monterotondo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage si conclude con un appuntamento musicale, fuori abbonamento. La band toscana ’Abp’ si esibirà in concerto nell’ambito della rassegna ’Note Dinamiche. I giovani interpreti protagonisti del Circuito toscano’, progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche toscane. La band, formata da quattro giovani ragazzi fiorentini (Francesco Bianchi - chitarra e voce, Lorenzo Amerini - tastiere, Giulio Ghetti - batteria, Ruggero... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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