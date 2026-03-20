Givenchy Portafoglio Fiore | Pelle Logo e Prezzo

Un portafoglio Givenchy chiamato Fiore è realizzato in pelle e presenta un logo visibile sulla superficie. Il prodotto ha un prezzo che varia a seconda delle fonti di vendita e può essere acquistato online tramite link di affiliazione. È stato pubblicato un avviso di trasparenza che informa sui eventuali ricavi derivanti dagli acquisti fatti tramite questi collegamenti, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per i clienti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle di vitello fiore e il tocco del logo. Il cuore di questo accessorio risiede nella scelta del materiale: pelle di vitello con una texture definita “fiore”, caratterizzata da una grana fine che conferisce al prodotto un aspetto elegante e resistente. La superficie presenta una colorazione nera uniforme, dove la struttura della pelle offre una sensazione tattile ricca e autentica. Givenchy Portafoglio pelle fiore Un elemento distintivo è la marcatura del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Givenchy Portafoglio Fiore: Pelle, Logo e Prezzo Articoli correlati Leggi anche: Prada Portafoglio Pelle Logo: Caratteristiche e difetti Leggi anche: Dolce & Gabbana Sandalo Logo: Pelle, Comfort e Prezzo