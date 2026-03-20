Giustizia ultime arringhe Boldrini | Sto coi giudici Manfreda | Basta correnti

In vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, si sono svolte le ultime arringhe in tribunale. La presidente della Camera ha dichiarato il suo sostegno ai giudici, mentre un’altra figura ha chiesto di mettere fine alle correnti all’interno del sistema giudiziario. La discussione si concentra sulle riforme proposte dal governo e sulla loro possibile applicazione.

No contro Sì, ultimi fuochi d’artificio in vista del referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere proposto dal governo Meloni con la riforma Nordio. Ad Arezzo ha fatto tappa l’onorevole Pd ed ex presidente della Camera Laura Boldrini a trainare il fronte del No. "Questa riforma non risolve i problemi della giustizia, non serve a velocizzarla né a evitare gli errori giudiziari - l’arringa della parlamentare dem al cinema Edem per un’iniziativa promossa dai Comitati del No -. Questa è una riforma che non va a incidere sulle carriere, perché di fatto le funzioni sono già separate con la riforma Cartabia. Su 9.200 magistrati, circa solo 20 l’anni cambiano funzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giustizia, ultime arringhe. Boldrini: "Sto coi giudici". Manfreda: "Basta correnti" Articoli correlati Tivù Verità | Giustizia, Valditara: «Basta indottrinamento nelle scuole e strapotere delle correnti»Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sul referendum sulla giustizia, denunciando un clima di totalitarismo... Il rogo al centro di stoccaggio dei rifiuti: ultime arringhe prima della sentenzaUltima udienza prima del verdetto nel troncone con rito abbreviato del processo per l’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia,... Riforma Giustizia, Di Pietro contro Gratteri: Falso e in malafede dire che cambia la Costituzione