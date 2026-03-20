Gisèle Pelicot si fida ancora degli uomini

Gisèle Pelicot afferma di mantenere ancora fiducia negli uomini, anche dopo le esperienze negative con il suo ex marito Dominique. La donna ha deciso di non lasciare che le vicende passate influenzino il suo modo di vedere le persone. La sua posizione si basa sulla convinzione che si può continuare a credere negli uomini nonostante le sofferenze vissute.

. Nonostante quello che le ha fatto il suo ex marito Dominique. E nonostante ci sia una parte di mondo che ha faticato a crederle. «Sono l’esempio vivente che si può sempre trovare il colore nell’oscurità più assoluta», dice lei a Roma dove ha rilasciato un’intervista a Simonetta Sciandivasci per La Stampa. E sta presentando il suo libro Inno alla vita (Rizzoli): «Mantieni la gioia di vivere malgrado le prove della vita». La vittima Pelicot. «Sono stata una madre felice e, a lungo, ho creduto di essere anche una moglie felice. Ora sono una donna in pace», esordisce. «Mi sono impegnata a non farmi sopraffare dalla rabbia, anche nei momenti, e sono stati tanti, in cui ho avuto la certezza che non ce l’avrei fatta. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Non vergognatevi mai”: cos’ha detto Gisèle Pelicot, stuprata da 51 uomini, nella sua prima intervista in tvNella sua prima intervista televisiva in tv Gisèle Pelicot, la donna francese per quasi un decennio abusata da almeno 51 uomini dopo essere stata...

Violentata da 51 uomini, Gisèle Pelicot sull’ex marito: “Voglio incontrarlo, spieghi perché mi ha fatto questo”Gisèle Pelicot racconta in un libro gli abusi subiti per anni dall’allora marito Dominique, condannato a 20 anni, e da decine di uomini.

Tutto quello che riguarda Gisèle Pelicot

L’inno alla vita di Gisèle Pelicot:Si può rinascere dalle ceneriDalla dipendenza e dagli abusi alla libertà e all’amore attraverso il processo del secolo. Ora con il suo memoir diventa un esempio di forza per tutte le ... torino.repubblica.it

Quella rinuncia alla privacy per svelare la banalità del male: ora Gisèle Pelicot è un’icona globalePARIGI - Il paradosso di Gisèle Pelicot è di essere diventata, suo malgrado, una star mondiale, ammirata per le doti straordinarie di coraggio e dignità, imprevedibile donna copertina 72enne su decine ... corriere.it