Il vicesindaco reggente, Mauro Torresi, ha commentato il restyling di Girfalco e le polemiche che lo accompagnano, accusando alcuni ambientalisti di diffondere molte bugie. La discussione si è animata nelle ultime settimane, con diverse dichiarazioni pubbliche e scontri tra amministrazione e rappresentanti delle associazioni ambientaliste. La vicenda coinvolge questioni legate all’intervento e alle reazioni della comunità locale.

Non va tanto per le vie diplomatiche, il vicesindaco reggente, Mauro Torresi, nel contestare con fermezza quanto riferito dall’incontro sulla riqualificazione del Girfalco, organizzato dal coordinamento ambientalista, cui era intervenuta una rappresentanza di amministratori e di tecnici per illustrare il progetto. "Sono emerse solo accuse a cui rispondo senza ideologie politiche come quelle messe in campo dal coordinamento" esordisce Torresi contestando agli ambientalisti un resoconto per niente oggettivo, frutto di una posizione precostituita e demagogica. Sulla mancata condivisione del progetto: "Tesi curiosa - ribatte - considerato che il piano è stato presentato in un incontro istituzionale a cui alcuni degli odierni ‘denuncianti’, invitati, non si sono presentati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Girfalco, restyling e polemiche: "Tante bugie dagli ambientalisti"

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