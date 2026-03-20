Giornate FAI di Primavera il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 città

Il 21 e 22 marzo si svolgono le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 34ª edizione. Durante il fine settimana saranno aperti al pubblico circa 780 luoghi in 400 città italiane. L’iniziativa è promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano e coinvolge siti culturali e paesaggistici di diversa natura distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano, per la 34ª edizione, le “Giornate FAI di Primavera”, l’iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano che dal 1993 apre al pubblico centinaia di siti culturali e paesaggistici in tutta Italia. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione, quest’anno saranno 780 i luoghi visitabili in oltre 400 città, con accesso a contributo libero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tornano le Giornate FAI di primavera: 780 luoghi aperti in tutta Italia

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