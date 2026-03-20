Giornale radio del mattino venerdì 20 marzo

Da lapresse.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il testo: Nel giornale radio del mattino di venerdì 20 marzo, viene riproposta l’intera informazione del giorno trasmessa da LaPresse. La puntata include aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, notizie di cronaca, politica e economia, con un focus sui fatti più rilevanti delle ultime 24 ore. La scaletta presenta una panoramica completa degli avvenimenti più importanti, senza commenti o analisi.

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