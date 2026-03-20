Giorgia smonta la fake del No La lista Csm per il sorteggio fatta con le opposizioni

Giorgia ha dichiarato che la lista Csm per il sorteggio è stata composta anche con le opposizioni, smontando così la tesi secondo cui la magistratura sarebbe sotto controllo del governo. Durante la campagna referendaria, il fronte del No ha frequentemente ripetuto che la magistratura fosse soggetta all’influenza politica, ma questa affermazione è stata contestata da alcuni.

La magistratura sottomessa al governo è un mantra che il fronte del No ha ripetuto all'infinito durante questi mesi di campagna referendaria. Una delle argomentazioni a supporto di questa tesi è la previsione che i membri laici del Consiglio superiore della magistratura saranno estratti a sorte da una lista predisposta dal parlamento, mentre i componenti togati saranno sorteggiati tra tutti i magistrati d'Italia. Peccato che questa ricostruzione sia capziosa e basata su congetture. Il motivo lo ha spiegato Giorgia Meloni nel podcast di Fedez andato in onda ieri. La premier ha ricordato che la legge attuativa della riforma della giustizia, nel caso prevalga il Sì, non è ancora stata scritta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giorgia smonta la fake del No. «La lista Csm per il sorteggio fatta con le opposizioni» Articoli correlati Pd bocciato in matematica: il doppio Csm non costerà 100 milioni. Pagella politica smonta le fake newsNegli ultimi giorni, il dibattito sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni ha subito un’impennata mediatica, alimentata da un post... Referendum, bufera su Nordio: “Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso del Csm”. Opposizioni insorgonoIl ministro della Giustizia ha definito l’attuale meccanismo di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura “para mafioso”.