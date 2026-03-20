Durante una puntata del Grande Fratello Vip, GionnyScandal ha imitato Fabrizio Corona, suscitando la reazione immediata della regia che ha tagliato tutto. In seguito, Francesca Manzini ha bloccato l’artista, mentre la produzione ha deciso di intervenire rapidamente. Fabrizio Corona è stato inserito nella lista degli innominabili, in relazione alle accuse rivolte ad Alfonso Signorini e alla famiglia Berlusconi.

GionnyScandal imita Fabrizio Corona e Francesca Manzini lo blocca, mentre la regia interviene subito: l'ex re dei paparazzi è nella lista degli innominabili dopo le accuse ad Alfonso Signorini e alla famiglia Berlusconi. Tra i nomi proibiti di questa edizione del Grande Fratello Vip 8 c'è sicuramente quello di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, noto per le sue inchieste e per i suoi scontri con il mondo Mediaset, è da tempo considerato una figura scomoda negli ambienti televisivi di Cologno Monzese, come dimostra la censura della regia a GionnyScandal. Grande Fratello, nome "tabù" in diretta: scatta la censura A riaccendere la polemica ci ha pensato GionnyScandal, che nelle scorse ore ha improvvisato un'imitazione proprio di Corona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GionnyScandal imita Fabrizio Corona: la regia del Grande Fratello Vip taglia tutto

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