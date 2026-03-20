Gigi la trottola il piccolo grande campione di basket e comicità

Gigi la Trottola, noto anche come Dash Kappei, è un personaggio di basket e comicità che ha segnato un momento specifico della televisione italiana. La serie anime, approdata in Italia in forma abbastanza grezza e senza molti filtri culturali, è stata successivamente adattata per il pubblico italiano. Questo processo di trasposizione ha permesso al personaggio di diventare un'icona tra gli appassionati.

di Alessandro Spagnuolo Parlare oggi di Gigi la Trottola (??????, Dash Kappei) significa tornare a un momento molto preciso della televisione italiana: quello in cui gli anime* arrivavano quasi “grezzi”, senza filtri culturali forti, e venivano poi rimodellati direttamente in fase di adattamento. La serie nasce in Giappone prima come manga** alla fine degli anni ’70 e diventa anime nel 1981, in piena epoca d’oro degli spokon***, cioè i fumetti sportivi. Ma non è come gli altri: già all’origine si distingue per una comicità esagerata e fuori schem a, tanto da essere considerata una sorta di parodia del genere stesso. Questo elemento è fondamentale, perché spiega perché l’opera abbia avuto un impatto così particolare una volta uscita dal Giappone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati A Gatteo primo dell'anno di grande intrattenimento, in piazza Moreno "Il Biondo" e la comicità di Duilio PizzocchiIl 1° gennaio 2026, a Gatteo si torna a festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo con un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e della... Leggi anche: Il Teatro d’Europa riporta in scena la grande comicità con “Il morto sta bene in salute”