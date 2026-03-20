Gianluca Gazzoli è un conduttore radiofonico noto per il suo lavoro sulla web radio. È sposato con Sara Bolla e insieme hanno una famiglia. Gazzoli ha affrontato una malattia e ha raccontato di aver usato un defibrillatore. Durante un soggiorno a Manhattan, ha fatto anche una proposta romantica. La sua vita privata è stata oggetto di attenzione pubblica.

Dalla web radio alla famiglia con Sara Bolla, passando per la malattia e il defibrillatore: Gianluca Gazzoli si racconta tra fragilità, coraggio e una proposta romantica a Manhattan. Scopri tutti i dettagli. Gianluca Gazzoli e Sara Bolla formano una delle coppie più solide e riservate del panorama italiano. Un amore nato quando lui aveva appena vent’anni, ancora immerso nei sogni e nelle incertezze di chi muove i primi passi in una web radio. Lei, presenza costante e silenziosa, è rimasta al suo fianco mentre tutto prendeva forma. Oggi sono marito e moglie e genitori di due bambine, Rachele e Carola, che hanno trasformato il loro legame in una vera squadra. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Gianluca Gazzoli, Vita Privata: Ecco Chi E' la Moglie!

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