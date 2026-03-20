Domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico, la Roma di Gasperini affronta il Lecce nella 30ª giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci di alcune difficoltà interne e di problemi strutturali che si riflettono nel gioco. Il Lecce si presenta con una squadra che si distingue per la cura dei dettagli e la concretezza in campo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.

Domenica alle 18:00, allo Stadio Olimpico, la Roma di Gasperini torna in campo per la 30ª giornata di Serie A contro il Lecce, ma lo fa con un peso evidente sulle spalle. La sconfitta europea contro il Bologna non è stata solo un passo falso: ha lasciato strascichi profondi, soprattutto nella tenuta mentale e nell’organizzazione difensiva. Il tema è chiaro: la squadra vista in Europa non può essere quella che affronterà il Lecce. Servirà una reazione non solo tecnica, ma soprattutto emotiva e fisica. Perché il rischio, altrimenti, è quello di scivolare in una crisi più ampia. Il sistema Gasperini: ampiezza, uomo contro uomo e rischi strutturali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Giallorossi tra scorie mentali e crepe strutturali: all’Olimpico arriva un Lecce cinico sui dettagli

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