Nel corso della trasmissione televi­siva, un partecipante ha ricordato un episodio riguardante Michael Jackson, affermando che il cantante avrebbe mangiato otto pizze fritte preparate da una zia. La scena si inserisce nel contesto di un programma di intrattenimento che spesso coinvolge personaggi scelti appositamente per creare momenti più vivaci e stimolare discussioni tra i concorrenti.

Ci sono personaggi, inutile negarlo, ingaggiati per dare pepe al programma. Succede da sempre, ed è normale che sia così, soprattutto nel caso di un reality che ha ormai i suoi anni e li dimostra tutti. Stiamo parlando del GF Vip e del motivo per il quale sono stati scritturati personaggi visti e rivisti ma che fanno sempre e comunque audience. Come nel caso di una imprevedibile e “sciroccata” Antonella Elia (nel suo curriculum di reality: due volta all’ Isola dei Famosi, una a Pechino Express, una a Tempation Island e due al GF Vip ) e di una focosa Alessandra Mussolin i. Che ci sta già regalando perle di infinita saggezza e comicità. Dalla... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Mussolini: “Quando Michael Jackson mangiò 8 pizze fritte da zia”

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