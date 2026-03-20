Germania | aperte tutte le opzioni su Stretto di Hormuz

Il governo tedesco ha dichiarato di mantenere aperte tutte le opzioni riguardo a una possibile partecipazione alle misure di sicurezza nello Stretto di Hormuz. Ha precisato che valuterà la questione quando sarà il momento opportuno e ha sottolineato di non aver escluso nessuna strada. La posizione viene comunicata in un contesto di attenzione internazionale sulla regione.

Il governo tedesco mantiene aperte tutte le opzioni su una potenziale partecipazione della Germania alle misure di sicurezza nello Stretto di Hormuz “Naturalmente, è qualcosa che prenderemo in considerazione al momento opportuno. Non possiamo ne’ vogliamo speculare al riguardo in questa fase”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa all’agenzia di stampa Dts. ”Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) possiedono diverse capacita’, che possono essere sfruttate per determinare come fornire supporto o persino intervenire. Questo vale in generale e non necessariamente solo per un potenziale dispiegamento in Medio Oriente. Le discussioni sono in corso e il governo valuterà come poter contribuire con le proprie capacita’ qualora se ne presentasse la necessita”’, ha aggiunto il portavoce. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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