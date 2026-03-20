In uno dei due anticipi del venerdì della 30ª giornata, si affrontano il Genoa e l'Udinese al Ferraris. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in chiave salvezza. Il risultato potrebbe decidere chi delle due chiuderà con maggiore tranquillità la stagione e consolidarà le rispettive posizioni in classifica.

In uno dei due anticipi del venerdì della 30ª giornata, la sfida al Ferraris tra due squadre ormai vicine all'obiettivo salvezza La 30ª giornata del campionato di Serie A si apre con due anticipi del venerdì: nel secondo, dopo Cagliari-Napoli, si affrontano De Rossi e Runjaic, due allenatori che stanno per raggiungere l'obiettivo salvezza dopo momenti di grandi difficoltà. Scopriamo pronostico e quote di Genoa-Udinese in programma venerdì 20 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi!... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Udinese, il pronostico: chi vince chiude la pratica salvezza

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