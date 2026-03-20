GDS – Lautaro non partirà per Firenze | ritorno in campo solo con la Roma

Lautaro non partirà con la squadra per Firenze e tornerà in campo solo con la Roma. Durante il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, il silenzio di Appiano Gentile è stato rotto dai passi di chi desidera tornare a essere protagonista. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente, e la decisione riguarda esclusivamente il giocatore.

Lautaro. Il silenzio di Appiano Gentile, in un giorno di riposo concesso da Cristian Chivu alla squadra, è stato rotto solo dai passi di chi non vede l’ora di tornare protagonista. Lautaro Martinez, il capitano e trascinatore dell’ Inter, ha continuato a sudare sul campo in una sessione di lavoro personalizzato, accompagnato solo da Henrikh Mkhitaryan, ancora impegnato nelle terapie. Tuttavia, nonostante la dedizione del Toro, la decisione per la trasferta di Firenze è ormai presa: l’attaccante argentino non farà parte della spedizione al Franchi. Una scelta dettata dalla prudenza, per evitare che la foga del rientro possa compromettere il finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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