Gattuso punta su Federico Chiesa, reduce dal titolo europeo del 2021, e su Marco Palestra, giovane promessa del Cagliari, per le qualificazioni ai Mondiali. Chiesa è stato schierato in campo, mentre Palestra torna a disposizione dopo un infortunio. La squadra si prepara a disputare le prossime partite ufficiali con questi elementi nel roster.

L'ex bianconero assente da un anno e mezzo. Ringhio si affida al meglio possibile per qualificarsi a Usa e Messico 2026 Aggrappati al talento di Federico Chiesa, campione d’Europa del 2021, e del giovane Marco Palestra, rivelazione del Cagliari. Ringhio Cattuso ha convocato i 28 giocatori che il 26 marzo sfideranno l’Irlanda nel primo turno dei playoff, decisivi per andare ai mondiali. Federico Chiesa, che è stato il miglior calciatore italiano ai tempi del trionfo in Inghilterra e che oggi gioca (poco) nel Liverpool,, manca dalla Nazionale dagli europei del 2024, quando fummo eliminati dalla Svizzera agli ottavi di finale. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gattuso si affida a Chiesa per andare ai Mondiali: l’esordio del giovane Palestra e il ritorno di Pisilli

Articoli correlati

Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per PalestraSono 28 i calciatori convocati dal Ct Gennaro Gattuso e il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima...

Ecco i convocati di Gattuso per gli spareggi Mondiale: ci sono Palestra, Pisilli e ChiesaSono 28 gli azzurri convocati dal ct Gennaro Gattuso per l’Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.

Tutto quello che riguarda Gattuso si affida a Chiesa per andare...

Temi più discussi: Retegui, missione Mondiale: l'attaccante vola a Firenze per i playoff; La Lazio e l'Italia di Gattuso perdono Zaccagni: nuovo infortunio per l'esterno, i tempi di recupero; Venerdì i convocati Domenica sera tutti a Coverciano; Carica Pisilli. Gasp, tutto su Niccolò per rialzare la Roma.

L’Italia si affida a Vicario: la scelta di Gattuso, il rapporto con Donnarumma e il soprannome VenomROMA - E’ sicuramente un uomo squadra, la squadra (dei portieri) nella squadra (la Nazionale). Il destino (che si è vestito da Rino Gattuso e del ct ha le sembianze) gli mette davanti un’altra ... corrieredellosport.it

Italia verso i playoff: Gattuso si affiderà ai fedelissimi, ma inserirà Palestra e VerrattiL’Italia ripartirà dai punti fermi di questo ciclo. La rosa delle sei partite di Gattuso. La difesa a tre. Il doppio centravanti. Dalla Norvegia a oggi, qualcosa è cambiato in quasi tutti i reparti. gazzetta.it

Il CT Gennaro Gattuso ha diramato la tanto attesa lista dei convocati per le sfide (ci auguriamo siano più di una) playoff Mondiale Tra i 28 giocatori chiamati dal CT, ci sono diverse assenze di spessore Secondo voi, qual è quella che fa più rumore # - facebook.com facebook

Calcio, i convocati di #Gattuso per i playoff, c’è #Chiesa. Giovedì il match contro l’Irlanda del nord. Esordio Palestra x.com