Gasperini dopo il ko della Roma | Ero arrivato qui con la speranza e il sogno di ripetere certe cose

Dopo la sconfitta della Roma contro il Bologna, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della squadra, affermando di essere arrivato a Roma con la speranza di ripetere determinate situazioni offensive. Le sue parole si concentrano sul risultato e sulle aspettative iniziali, senza approfondire cause o motivazioni. La sua analisi si limita a riflettere su quanto accaduto in campo e sulle proprie aspirazioni iniziali.

Gian Piero Gasperini analizza il ko della Roma contro il Bologna e si rammarica soprattutto per un aspetto: "Sono arrivato a Roma con la speranza e il sogno di ripetere certe situazioni offensive". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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