Il senatore Maurizio Gasparri ricorda il suo primo incontro con Umberto Bossi, descrivendolo come un uomo molto deciso e dai modi quasi rude. Gasparri aggiunge che, in passato, si temeva che Bossi potesse dividere l’Italia, mentre Berlusconi riuscì a mantenere l’unità tra i diversi schieramenti. La conversazione si svolge a Roma e riguarda momenti della politica italiana di alcuni decenni fa.

Roma – Senatore Maurizio Gasparri, si ricorda il suo primo incontro con Umberto Bossi? Che impressione le fece? “Quella di un uomo molto deciso, quasi rude nei modi. Ho fatto parte del primo governo Berlusconi nel 1994 come sottosegretario, lavorando a stretto contatto con Roberto Maroni. In quella fase ebbi a che fare più con lui che con Bossi. Allora il rapporto tra la destra e il movimento leghista era molto difficile”. Quella prima fase però durò poco. “È vero, Bossi – ricorda il senatore di Forza Italia – accelerò e determinò la rottura del centrodestra nel ‘94. Fu una rottura che creò notevoli disagi e che Berlusconi seppe però affrontare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gasparri: “Temevamo che Bossi spaccasse l’Italia. Berlusconi tenne tutti uniti”

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