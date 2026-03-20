Gasp amaro | Non puoi sbagliare su tutti i gol Italiano | Che impresa

Il tecnico della Roma ha commentato la partita, evidenziando le difficoltà causate dalle assenze di Dybala e Soulé e sottolineando che non si può sbagliare su tutti i gol. Ha riconosciuto i momenti migliori e peggiori della sua squadra, ammettendo alcune responsabilità personali. La sua analisi ha messo in evidenza le sfide affrontate durante la gara, senza entrare in dettagli sulle cause delle assenze.

Una partita pazzesca e un finale amaro. La Roma esce anche dall’Europa League nonostante la rimonta nella ripresa su un Bologna che ha trovato il jolly con Cambaghi nel secondo tempo supplementare. Un ko che conclama la crisi della Roma fischiata dalla curva e gran parte dell’Olimpico e a secco di vittorie da un mese esatto. Gasperini cerca di rialzare il morale così: “E’ stata una partita molto avvincente. Abbiamo visto il meglio e il peggio di quello che siamo. Il meglio per quasi tutta la partita, il peggio negli errori e nelle occasioni che abbiamo concesso”. A proposito degli errori Gasp insiste: “Abbiamo sbagliato su tutti i gol, anche il primo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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