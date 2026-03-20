Il settore del gas si trova in difficoltà a causa degli attacchi iraniani a Ras Laffan, che hanno messo in allerta le autorità italiane. La riserva di Gnl è ormai prossima all’esaurimento e il Qatar ha dichiarato che chiudere i rubinetti potrebbe essere l’unica soluzione. Insieme a Italia, anche Belgio, Corea e Cina rischiano di perdere il 40% delle forniture di Gnl nei prossimi cinque anni.

L’allargamento del conflitto, l’intensificarsi degli attacchi al Qatar con gli impianti di gas entrati nel mirino dell’Iran, scuote l’Europa. Teheran ha colpito Ras Laffan, il più grande impianto di Gnl del mondo. Il Qatar potrebbe chiudere da un momento all’altro i rubinetti del gas e allora all’Italia verrebbe a mancare circa il 40% delle forniture. Basta questa percentuale per dare l’idea della gravità dello scenario e della difficoltà di azzardare qualsiasi previsione sull’andamento delle quotazioni dei prodotti energetici. L’amministratore delegato di QatarEnergy, Saad al-Kaabi, ha dichiarato a Reuters che due dei suoi 14 impianti di liquefazione del gas naturale (Gnl) e uno dei due impianti di gas-to-liquids (Gtl) sono stati danneggiati negli attacchi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gas, siamo in riserva e il Qatar avverte: «Chiudere i rubinetti sembra l’unica via»

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