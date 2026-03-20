Gas e luce | nel 2026 tariffe più vantaggiose per le imprese

Nel 2026 le tariffe di gas e luce saranno più vantaggiose per le imprese. Le tensioni geopolitiche internazionali hanno causato un aumento dei prezzi dell’energia, che si aggira tra il 10 e il 15 per cento. Le variazioni sono legate ai costi energetici e alle dinamiche del mercato globale. La notizia riguarda le imprese che si preparano a fare i conti con questa evoluzione.

Tariffe più vantaggiose per le utenze di gas e luce rispetto al 2025 per i clienti di CEnPI - Confartigianato Energia per le imprese. Grazie a un accordo con i fornitori, nel 2026, per le imprese clienti consolidate del servizio è stato possibile ottenere una riduzione degli spread pari al 7,2% per l’energia e al 6,5% per il gas naturale. Le recenti tensioni geopolitiche nel Golfo stanno spingendo al rialzo i prezzi dell’energia, con possibili aumenti del 10–15% in bolletta e impatti su inflazione e credito. L’entità e la durata del fenomeno restano incerte, ma si prevede una possibile normalizzazione nel medio termine. I contratti a prezzo variabile, come quelli chiusi da CEnPI, seguono l’andamento del mercato, risultando storicamente più convenienti rispetto ai prezzi fissi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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