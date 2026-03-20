Garlasco l’annuncio della legale di Alberto Stasi nello studio di Milo Infante

Nella puntata del 19 marzo 2026 di Ore 14 Sera, Milo Infante ha dedicato ampio spazio al delitto di Garlasco e alle recenti indagini in corso. L’annuncio della legale di Alberto Stasi è stato fatto nello studio del conduttore. La trasmissione ha approfondito le novità legate al caso, focalizzandosi sulle attività investigative e sul coinvolgimento delle parti.

La puntata del 19 marzo 2026 di Ore 14 Sera di Milo Infante si è aperta, come ormai consuetudine, con un ampio spazio dedicato al delitto di Garlasco e alle nuove indagini che stanno riaccendendo il dibattito pubblico su uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Al centro dell’attenzione resta la posizione di Andrea Sempio, attualmente indagato per concorso in omicidio, mentre continua a pesare la condanna definitiva di Alberto Stasi, in carcere da oltre un decennio e da sempre dichiaratosi innocente. Ospite in studio Giada Bocellari, legale di Stasi, che ha tracciato un quadro complesso del momento che la difesa sta attraversando. Il clima, secondo l’avvocato, è tra i più difficili mai vissuti, non tanto per gli sviluppi giudiziari quanto per l’assenza di informazioni ufficiali e il proliferare di indiscrezioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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