Il consigliere di Fratelli d’Italia nel Gargano ha commentato l’episodio di abbruciatura di frasche, affermando che non si tratta di un’emergenza nuova. Ha sottolineato l’importanza di passare dalle parole ai fatti e di applicare le norme vigenti senza esitazioni. La sua dichiarazione mira a chiarire che non ci sono situazioni di particolare allarme, ma che è fondamentale agire con responsabilità.

Alla luce anche dell’emergenza Xylella e delle recenti misure fitosanitarie adottate a livello regionale, oggi è fondamentale dare piena attuazione a quanto già previsto, evitando disparità di trattamento tra territori. Su questo è indispensabile una collaborazione leale tra tutti i livelli istituzionali. L’attenzione manifestata è un segnale positivo, ma non può restare una dichiarazione. La Capitanata ha bisogno di risposte, non di annunci. E su questo continuerò a lavorare con determinazione, perché gli agricoltori del Gargano meritano rispetto, strumenti concreti e pari dignità rispetto a tutto il resto del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gargano, Fallucchi (FDI): “Abbruciatura frasche: nessuna emergenza nuova, dalle parole ai fatti, si applichino le norme”

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