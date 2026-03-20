Gallizzi lascia la Regione | nuova era per la comunicazione

Pierfrancesco Gallizzi lascia la Regione Lombardia, segnando una svolta nella gestione della comunicazione regionale. La sua partenza apre la strada a un nuovo assetto per i canali ufficiali e le strategie di informazione pubblica. La decisione viene annunciata oggi, mentre si avvicina il momento di definire i nuovi incarichi e i cambiamenti organizzativi. La Regione Lombardia si prepara a rinnovare il proprio modo di comunicare.

La comunicazione della Regione Lombardia sta per cambiare volto con l’uscita di Pierfrancesco Gallizzi. Il passaggio avverrà il primo aprile, aprendo un vuoto che dovrà essere colmato da una nuova nomina politica. Il dirigente uscente ha gestito la struttura Comunicazione dal 2023 e diretto Lombardia Notizie dal 2018. La sua destinazione sembra essere l’ACI, dove lo attende Geronimo La Russa come presidente. La scelta del successore non è ancora stata definita dalla Giunta regionale. L’addio di Gallizzi e il nuovo scenario. Si profila un movimento significativo all’interno dell’apparato istituzionale lombardo, segnato dalla partenza di una figura chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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