Fulham-Burnley sabato 21 marzo 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i londinesi

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 16:00 si disputa la partita tra Fulham e Burnley. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici. Il Fulham non ha ottenuto vittorie nelle ultime tre gare in tutte le competizioni, inclusa una sconfitta per 0-1 in casa contro il Southampton in FA Cup, senza aver segnato in questa serie.

Il Fulham non vince da tre partite in tutte le competizioni, compreso lo 0-1 casalingo in FA Cup contro il Southampton che ci ha sorpreso molto in tutti i sensi, non avendo segnato nemmeno un gol in questa mini serie. Quanto al Burnley, con la salvezza a -9 quando mancano otto giornate alla fine della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i londinesi Articoli correlati Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Fulham non vince da tre partite in tutte le competizioni, compreso lo 0-1 casalingo in FA Cup contro il Southampton che ci ha sorpreso molto in... Chelsea-Burnley (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Cole Palmer è il nome giustoCon una retrocessione ormai quasi inevitabile, -9 dalla salvezza a dodici giornate dalla fine, il Burnley ha dato l’addio anche alla FA Cup perdendo... Aggiornamenti e notizie su Fulham Burnley sabato 21 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Live Fulham - Burnley - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Pronostico Fulham-Burnley: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Fulham FC - Burnley FC | pronostico & migliori quote | 21.03.2026. Pronostico Fulham-Burnley: le cose tornano normaliFulham-Burnley è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Premier League 2025-2026: Fulham-Burnley, le probabili formazioniScontro salvezza a Craven Cottage, i padroni di casa cercano tre punti semplici contro la penultima della classifica. sportal.it Andoni Iraola analizza il pareggio del Bournemouth contro il Burnley e sottolinea la necessità di essere più concreti per trasformare le occasioni create in vittorie. facebook