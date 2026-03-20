Frati superstar | dalla disco alle aziende C’è la fila per i francescani

A Pesaro, il 20 marzo 2026, i frati francescani sono stati protagonisti di incontri con diverse comunità. In un locale di Montecchio, hanno condiviso momenti con adolescenti, mentre in uno stabilimento della Scavolini hanno incontrato gli operai di vari reparti. La presenza dei frati si è manifestata in contesti molto diversi tra loro, attirando un pubblico vario e numeroso.

Pesaro, 20 marzo 2026 – In discoteca, il Colosseo di Montecchio, i frati hanno incontrato gli adolescenti; in fabbrica, tra i reparti di Scavolini cucine, sempre loro, i frati, hanno incontrato gli operai. Con il mandato dell’arcivescovo Sandro Salvucci, i 72 frati minori dell’ordine mendicante fondato da San Francesco d’Assisi sono entrati nelle case, nei centri d’aggregazione e nei cuori di un’intera comunità “per portare il Vangelo tra la gente”, come ha detto padre Alfio, responsabile per l’Umbria e la Sardegna del gruppo di francescani ‘in missione al popolo’. L’Avvelenata. E l'Italia scoprì il dissing: “Andai a casa di Guccini per fare pace, in via Paolo Fabbri 43 nacque un’amicizia” I frati per le comunità pastorali di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frati superstar: dalla disco alle aziende. C’è la fila per i francescani Articoli correlati L’invasione dei frati francescani . Da Villa Fastiggi a MontecchioUna fraterna invasione sarà quella che interesserà le comunità di Villa Fastiggi; Borgo Santa Maria; Montecchio; Osteria Nuova e Montelabbate. Ospedale di comunità nel Convento: i frati francescani si oppongonoTensione alle stelle all’antico monastero francescano di San Francesco a Folloni a Montella edificato nel 1200.