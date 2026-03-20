Fratelli di Crozza stasera su Nove | anticipazioni e personaggi del 20 marzo

Stasera su NOVE e in streaming su Discovery+ torna Maurizio Crozza con lo spettacolo

Stasera su NOVE e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza. Tra nuovi personaggi, imitazioni e monologhi pungenti, la satira politica e sociale continua a conquistare il pubblico. Questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata sul NOVE, torna uno degli appuntamenti più attesi della settimana televisiva: Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza. Negli ultimi anni il programma si è affermato come uno dei punti di riferimento della satira italiana, capace di raccontare l'attualità con uno stile unico, tra comicità e riflessione. Successo di ascolti e pubblico affezionato Il successo dello show è confermato dai dati Auditel: picchi di oltre 1,2 milioni di telespettatori e il 5,9% di share. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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