La Francia ha annunciato di essere pronta a collaborare con altri paesi per istituire una scorta navale nello Stretto di Hormuz, sottolineando che l’obiettivo non è intraprendere azioni di forza. La dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni nella regione continuano a crescere e il governo francese si impegna a garantire la sicurezza delle rotte marittime senza ricorrere a interventi militari.

La Francia è pronta a garantire, insieme ad altre nazioni, un sistema di scorta navale nello Stretto di Hormuz, ma senza trasformare l’iniziativa in un’azione militare. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Vertice Ue. Secondo Macron, la missione “non ha lo scopo di essere un’azione di forza” e dovrà essere oggetto di consultazioni internazionali e di una risoluzione dei conflitti con l’Iran. “Ciò implica il coinvolgimento di tutti gli attori del settore marittimo, dai trasportatori agli assicuratori”, ha aggiunto il presidente francese. Macron ha inoltre precisato che la Francia non parteciperà ad alcuna apertura forzata dello Stretto nel contesto delle operazioni belliche attualmente in corso, sottolineando la necessità di una gestione multilaterale e prudente della situazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Francia pronta a scorta navale nello Stretto di Hormuz, Macron: “Niente azioni di forza”

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