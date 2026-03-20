La disputa tra i fratelli di Alberto Berloni, fondatore della Fox Petroli, si accende con una richiesta di analisi che viene respinta. I figli dell’imprenditore hanno scelto strade separate, senza più punti di contatto. La tensione tra le parti si manifesta in un clima di scontro aperto, mentre le divergenze tra i membri della famiglia diventano sempre più evidenti.

Fratelli coltelli. Ormai i figli di Alberto Berloni, fondatore della Fox Petroli, viaggiano lungo strade che non si incontrano. Anzi. Tanto che la figlia Cristina, assieme al marito Angelo D’Auria, ha costituito una fondazione con finalità culturali, per interventi in città, intitolata ai genitori Alberto e Mirella Berloni. Una specie di schiaffo morale nei confronti del resto della famiglia. Cristina Berloni ed Angelo D’Auria vanno avanti insomma per la loro strada anche perché la proposta di costituire una fondazione era stata bocciata in consiglio d’amministrazione della Fox. Ultima novità di questa guerra scoppiata all’interno di una delle più ricche famiglie non solo di Pesaro ma dell’intera regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fox Petroli: la guerra tra fratelli: "Chiedemmo le analisi, dissero no"

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