Fossile eccezionale ha un dente conficcato nel cranio | È di un T rex Studio svela l'attacco del tirannosauro

Nel 2005, in una formazione di Hell Creek, è stato scoperto il fossile di un edmontosauro, un dinosauro erbivoro, con la punta di un dente di un predatore conficcata nel cranio. Recenti studi hanno confermato che il dente appartiene a un T. rex, offrendo una testimonianza diretta di un attacco tra i due animali preistorici. La scoperta fornisce nuove informazioni sui comportamenti predatori di questo dinosauro.

Nel 2005, presso la formazione di Hell Creek, è stato trovato il fossile di un edmontosauro - un dinosauro erbivoro - con la punta del dente di un predatore conficcato nel cranio. Un nuovo studio ha svelato appartiene a un esemplare adulto di tirannosauro (Tyrannosaurus rex), che ha aggredito, ucciso e divorato la sua preda. La dinamica dell'attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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